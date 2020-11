117 Visite

Secondo le proiezioni di Ap, Msnbc e Cnn, il candidato democratico vince in Pennsylvania ed è il nuovo inquilino della Casa Bianca. Attesa per il discorso di Biden. Trump twitta: “Joe Biden non dovrebbe reclamare l’incarico di presidente, sarebbe sbagliato. Anch’io potrei farlo. Le azioni legali sono appena iniziate”.













