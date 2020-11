Covid, aggiornamenti a Qualiano: 60 i positivi di oggi e un decesso in città

118 Visite

𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦 (07.11.20) Il Dipartimento dell’ASL Napoli 2 Nord mi ha comunicato altri 60 nuovi positivi e 3 guariti a Qualiano. Purtroppo mi è stata comunicata anche una vittima. L’amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia e si rende disponibile per ogni evenienza. Il totale degli attuali positivi sale a 284. Oggi, con la grafica di tutti i numeri dell’emergenza Covid pubblichiamo anche un istogramma con la progressione dei contagi degli ultimi mesi. Come potete vedere c’è un aumento esponenziale nelle ultime settimane. Con l’istogramma, pubblichiamo anche un’altra grafica con la mappa di Qualiano e le zone dove il Covid ha colpito di più. Preoccupante la situazione in alcune zone, come quelle di via Gobetti, via Turati e arterie adiacenti. Ricordo a tutti i cittadini, anche a costo di diventare noioso, di: Indossare sempre la mascherina, mantenere le distanze, lavarsi spesso le mani, mai creare assembramenti.

Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS