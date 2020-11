Marano, vittoria in sede giudiziaria per il direttore di Terranostranews e l’ex consigliere Pezzella: archiviata la querela di Visconti

710 Visite

Il gip Vincenzo Saladino, in forza al tribunale Napoli nord, ha archiviato la querela per diffamazione a mezzo stampa proposta (oltre un anno fa) dal sindaco Rodolfo Visconti nei confronti del direttore di Terranostranews Fernando Bocchetti e dell’ex consigliere comunale Rosario Pezzella. La storia è alquanto nota agli addetti ai lavori: l’allora consigliere Pezzella rilasciò alcune dichiarazioni alla stampa, sottolineando che le sue dimissioni erano motivate dall’impossibilità di poter svolgere al meglio il suo ruolo di consigliere di minoranza, aggiungendo che in uno degli ultimi consigli comunali dell’epoca “qualcuno aveva fatto entrare addirittura Gomorra”. Il riferimento era alle parole di una consigliera di maggioranza, che in un passaggio di una seduta consiliare aveva proferito la seguente frase: “Qua comandiamo noi”. Le parole del Pezzella e il suo ragionamento sui motivi che lo spinsero a dimettersi furono riportata fedelmente da Bocchetti su Terranostranews e su altre testate a diffusione nazionali. Per il giudice Saladino le parole di Pezzella non sono diffamatorie, ma rappresentano una metafora per “descrivere condotte ritenute inappropriate all’interno del consiglio comunale. Leggendo le dichiarazioni del Pezzella – osserva ancora il giudice – non pare sia stato utilizzato un linguaggio non consono alla critica politica, per quanto accesa”.

Quanto al direttore di Terranostranews, il giudice Saladino evidenzia: “Egli si è effettivamente limitato a riportare le dichiarazioni del Pezzella, esercitando il legittimo diritto di cronaca che, come è noto, si concretizza nella narrazione dei fatti”.

Per tali ragioni il gip di Napoli nord ha avallato la tesi del pm (che già in precedenza aveva proposto l’archiviazione, poi impugnata dai legali di Visconti) e archiviato il tutto.

Per il Bocchetti si tratta dell’ennesima vittoria in sede giudiziaria. Negli ultimi anni era stato destinatario (per alcuni articoli) di querele – in molti casi palesemente pretestuose – da parte di numerosi esponenti della politica cittadina. Gli articoli sono stati ritenuti non diffamatori dall’autorità giudiziaria.

Purtroppo, ancora una volta, tocca ricordare a qualcuno che il diritto di cronaca e anche di critica, se corroborato da fatti o ragionamenti pertinenti e continenti, è tutelato dalla Costituzione Italiana e da numerosi pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione.













