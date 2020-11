Covid Mugnano, Sarnataro: “300 positivi totali, cinque gravi e un deceduto”

149 Visite

Sono 300 i positivi sul territorio. Di cui 5 sono gravi e sono ricoverati in ospedale e 1 persona purtroppo è deceduta, portando il totale dei morti da inizio pandemia è 6.

Nonostante la situazione critica, continuo a vedere assembramenti di giovani senza mascherina in diverse zone della città. I carabinieri li stanno identificando tutti.

Considerano l’aumento dei contagi settimanali, il mercatino rionale resta chiuso. Questo sarà un mese di di grandi sacrifici, potrebbe esserci un nuovo lockdown. Siamo tutti stanchi e provati, ma il virus non ci dà tregua e le file fuori gli ospedali pieni ne sono la testimonianza visiva.

Al momento la regione Campania sarebbe collocata in zona arancione. Stando a questo da domani:

1️⃣ coprifuoco dalle 22

2️⃣ Chiusi tutti i bar, pasticcerie, gelaterie, e ristoranti(che possono però continuare a fare l‘asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio)

3️⃣ Confermato il divieto della mobilità da comuni diverso da quello di residenza senza “comprovati motivi di salute, lavoro e studio”.

4️⃣Mezzi pubblici al 50 per cento

5️⃣ stop ai musei

6️⃣ In Campania che le scuole restano chiuse come sapete, anche quelle dell’infanzia. Come restano chiusi tutti i luoghi di cultura, e quelli sportivi, e i circoli ricreativi.

Viviamo questo mese di novembre, come un tempo di nuovi e grandi sacrifici. Se sapremo farli e saremo costanti, potremo vivere forse un Natale migliore. Dobbiamo tenere duro.

#AmministrazioneSarnataro.

Nota stampa del sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS