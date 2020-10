SEXCETERA. QUANTE ACCETTEREBBERO UNA PROPOSTA INDECENTE? NELLA FASCIA DI ETÀ COMPRESA TRA I 18 ED I 28 ANNI IL 52% RISPONDE DI SÌ.

156 Visite

SugarDaddy.it ha condotto uno scherzoso sondaggio per capire quante ragazze accetterebbero una situazione da «una notte d’amore per un milione di dollari» come quella che si presenta nel film «Proposta indecente» in cui il miliardario interpretato da Robert Redford vuole avere per una notte Demi Moore.

Quello dei «Sugar Daddy» e delle «Sugar Baby» è un modello in circolazione ormai da secoli, un fenomeno in costante crescita. Ma nel 2020 la scena degli appuntamenti tra attempati uomini facoltosi e giovanissime fidanzatine sta vivendo un incremento del tutto imprevisto, forse anche per via della crisi finanziaria scaturita a seguito del Coronavirus.

«A vestire i panni di “Sugar Baby” sono principalmente le studentesse, maggiormente propense a trovare attraverso questo canale un modo alternativo per continuare a mantenersi agli studi. Ma, contrariamente a quanto avviene nel mondo anglosassone, in Italia l’aspetto più importante non è quello economico» commenta Alex Fantini, ideatore di SugarDaddy.it.

«Quello che più cercano le studentesse italiane —prosegue Fantini— è un uomo che dia loro sicurezza e che sappia essere galante. E vero è che un uomo maturo ha vissuto il mondo un po’ di più, è più colto e raffinato e può parlare di una pluralità di temi da cui le studentesse —e più in generale le ragazze più giovani— possono imparare».

Ma in quante accetterebbero una proposta indecente? SugarDaddy.it ha condotto uno scherzoso sondaggio al riguardo. Intervistando ad ottobre 2020 un campione costituito da mille donne iscritte al portale di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, il sito web ha potuto appurare che il 52% delle ragazze accetterebbe una situazione da «una notte d’amore per un milione di dollari» come quella che si presenta nel film «Proposta indecente» in cui il miliardario interpretato da Robert Redford vuole avere per una notte Demi Moore in questo modo.

«Il denaro è uno strumento di seduzione molto spesso utilizzato come simbolo di potere e di virilità, un veicolo in grado di attirare le ragazze al pari di come esse attirano gli uomini con la loro bellezza» sostiene Alex Fantini.

Alla proposta indecente il 48% delle intervistate ha comunque risposto «assolutamente no» oppure «no, salvo scatti la scintilla». E vero è che il denaro può comprare il sesso ma non l’amore: può essere utile all’interno di una coppia, ma tutto dipende sempre dalle motivazioni per cui una coppia sta insieme.













