Covid Italia, scuole chiuse in molte regioni. Ancora contagi in diversi istituti

Il 28 ottobre, fonte Sky, in tutta l’Italia sono stati rilevati 24.991 nuovi positivi su 198.952 tamponi effettuati. Nonostante la didattica a distanza, non mancano casi di contagi da Coronavirus nelle scuole italiane. Ecco le ultime notizie sugli istituti.

Il Veneto, il 28 ottobre, ha registrato 2.143 casi. Data l’avanzata della pandemia sul territorio, a favore della Dad è anche il governatore del Veneto Luca Zaia che ritiene che in questo modo si avranno “200 mila persone in meno che useranno il traporto pubblico”.

In Emilia Romagna, chiuso il Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini in seguito all’accertamento di numerosi casi di contagio di coronavirus. Si tratta della prima scuola superiore in cui è stata disposta la chiusura con il ricorso alla didattica a distanza per tutte le classi dell’istituto.

La Liguria ha deciso di introdurre la didattica a distanza per il 75% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dal 27 ottobre al 24 novembre.

Anche in Toscana introdotta la didattica a distanza per il 75% degli studenti delle scuole superiori, a partire dal 28 ottobre.

In Campania restano chiuse le scuole elementari. Nei prossimi giorni è prevista un’ulteriore verifica sull’andamento epidemiologico, prima di decidere se è possibile riprendere in presenza almeno per le prime due classi della primaria













