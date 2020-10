Scuole calcio, prima il pasticcio, poi il chiarimento. “Ci si può allenare all’aperto per svolgere sedute individuali”

353 Visite

“Le sospensioni – chiarisce il ministero dello Sport – sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludiche e amatoriali svoltesi al chiuso. Nei centri sportivi e nei circoli all’aperto è dunque possibile svolgere attività motorie e di sport di base in forma individuale nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento”. Il testo supera dunque l’incertezza nata dalla circolare di ieri sera del ministero degli Interni che parlava di una sospensione generalizzata anche degli allenamenti per il livello dilettantistico. Sarà dunque possibile per le squadre dall’Eccellenza alla Terza categoria, nel caso calcistico, e dei tornei giovanili, scuole calcio comprese, ritrovarsi in ambienti all’aperto per svolgere le sedute in forma individuale. Questo permesso riguarda tutti gli sport di contatto sia individuali sia di squadra.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS