Marano, una scuola di danza lancia un appello ai colleghi: “Restiamo aperti, con le buone o con le cattive”

Di seguito la lettera di una Direttrice di una scuola di danza sita a Marano:

“Carissimi colleghi, di palestre e scuole di danza, abbiamo reso le nostre strutture conformi al dpcm, non abbiamo avuto contagi all’interno delle nostre strutture, abbiamo sanificato i locali, in caso di raffreddore sintomi influenzali abbiamo preferito non far presenziare gli allievi, abbiamo imparato a far rispettare il patto di responsabilità ai genitori, ci siamo muniti di disinfettanti, mascherine, segnaletiche, termometri, siamo stati eccellenti nel far rispettare le regole e adesso ci chiudono in modo illogico.

Propongo un gesto provocatorio verso il Governo e cioè di restare aperti per avere una risposta a tutto ciò!

Caro Governo, proprio perché la salute in questo momento è la priorità, fai tutti i controlli delle varie strutture e dai delle direttive concrete. Renditi supervisore di chi realmente può sostenere le lezioni in presenza.

GIORNALISTI A VOI IL COMPITO DI MOSTRARE I NOSTRI DISSENZI”.

Grazie, Dominga Perrotta.













