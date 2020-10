Covid, al San Giuliano di Giugliano situazione critica

517 Visite

Situazione definita critica all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Sono quindici le persone ricoverate nel reparto Covid, di cui sette sottoposte al Niv, ossia, al ‘casco’ per la ventilazione in terapia sub-intensiva. Positivi anche tra il personale sanitario: sarebbero almeno dodici, secondo quanto riporta Il Mattino. Problemi in quasi tutti i reparti.

Problemi al pronto soccorso dove molti pazienti risultati positivi al Covid devono attendere nell’Obi (Osservazione breve intensiva) o nell’area dedicata alle persone infette dal virus. Nel nosocomio giuglianese, infatti, già si pensa ad ampliare il reparto Covid: dai 15 posti attuali a venti.













