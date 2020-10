Troppi debiti da lockdown, uomo rinvenuto impiccato nella propria attività

608 Visite

Una saracinesca abbassata a metà con un cadavere impiccato dentro. Un uomo che ha scelto di farla finita a causa dei debiti che lo avevano sopraffatto. È accaduto a Lodi nella giornata di giovedì. Aveva aperto l’attività, un bar, da soli sei mesi, ma i debiti raccolti in queste settimane di lockdown non sono riusciti a far trovare il barlume di speranza nel 54enne. Così la Croce Rossa, intervenuta dopo l’allarme lanciato dai clienti, ha rinvenuto il corpo dell’uomo impiccato nello stesso locale che ha rovinato la vita del commerciante.













