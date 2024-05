Vomero e Arenella: controlli durante la movida. Arrestato 48enne per spaccio

121 Visite

Questa notte, nei quartieri Vomero e Arenella, i carabinieri della locale compagnia insieme ai militari del reggimento Campania hanno effettuato un servizio a largo raggio tra le strade della movida partenopea.

Sono 75 le persone identificate e di questi 32 erano minorenni, 17 i veicoli controllati.

A finire in manette per spaccio Salvatore De Lucia*, 48enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno bloccato l’uomo in piazza Muzii mentre cedeva una dose di cocaina in cambio di denaro a un giovane cliente.

Un 16enne è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di modiche quantità di droga. A fare compagnia al ragazzo 2 maggiorenni, anche loro segnalati.

* NATO A NAPOLI L’11 DIC 1975













