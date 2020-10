Sei mesi di (quasi) nulla per rafforzare sanità e trasporti. Ora De Luca mette la firma sul default della Campania?

480 Visite

De Luca, in diretta social, ha spiegato che per lui non ci sono altri provvedimenti da adottare. Occorre, ha ribadito, evitare la tragedia e bloccare tutto per almeno un mese. Ha chiesto anche al governo di chiudere tutto. Il governatore si è trincerato dietro una serie di dati, numero tamponi in primis, riferendo anche di diverse anomalie attribuite a qualche centro privato a suo dire scorretto.

Poco si è detto su quanto fatto negli ultimi mesi per sostenere il sistema sanità o quello dei trasporti. De Luca ha ribadito che occorre tutelare la salute e fare ulteriori sacrifici, ricordando che il sistema sanitario, con questi dati, non può reggere a lungo.

La chiusura, in assenza di un reale piano di sostegno per le categorie che rischiano di morire di fame o giù di lì, si traduce in un autentico default per la Campania. Default, ovvero fallimento economico. I sussidi, stavolta, non basteranno. Occorre un piano massiccio, di centinaia e centinaia di milioni di euro, forse di più.

La decisione di De Luca, stravotato alle ultime elezioni, non piace a tanti e sta determinando, in quale punto del territorio regionale, rabbia e proteste. Una di queste ha preso il via nel pomeriggio quando alcune persone hanno bloccato con auto e moto gli ingressi autostradali dell’A3 Napoli-Pompei-Salerno all’altezza di Portici.

Il blocco, seguito dal suonare incessante di clacson, è scattato subito dopo la diretta Fb del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che ha chiesto al governo il lockdown totale e annunciato quello regionale.

Anche stasera sono previste alcune iniziative di protesta, come già ieri sul lungomare di Napoli e oggi a Salerno.













