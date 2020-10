Portico di Caserta: sequestrati tre gazebi abusivi

70 Visite

Circa un settimana fa la Polizia Locale di Portico di Caserta diretta personalmente dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli nell’effettuare un controllo ad un Bar sul territorio ha posto sotto sequestro di polizia giudiziaria n.3 gazebi realizzati abusivamente in dispregio alle normative vigenti in materia edilizia DPR. 380/2001, di dimensioni consistenti per un totale di circa 100 mq, privi di ogni autorizzazione sia edilizia che sismica. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta del Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro preventivo posto in essere dalla Polizia Locale di Portico di Caserta.













