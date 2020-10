Grumo Nevano: tenta di rubare un’auto in piena notte. Arrestato 30enne

79 Visite

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per tentato furto di autovettura, minacce e resistenza a pubblico ufficiale Kubai Mykola, 30enne di origini ucraine ma residente a Grumo Nevano.

I Militari dell’Arma – durante un servizio notturno – stavano percorrendo via carducci e hanno notato l’uomo mentre tentava di rubare un’auto in sosta. Il 30enne aveva già rotto il deflettore anteriore ed era pronto a partire.

Tempestivo l’intervento dei carabinieri che lo hanno bloccato con non poche difficoltà: Mykola ha opposto resistenza ma è stato arrestato.

I due militari hanno riportato delle lesioni ma fortunatamente se la sono cavata con tre giorni di prognosi.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.













