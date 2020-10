Calvizzano, le parole di Mario Salatiello, neo presidente del Consiglio. “Orgoglioso dell’investitura, riscriveremo il regolamento comunale”

“Sono onorato e grato di essere arrivato in quest’assise. E’ un obiettivo che mi sono posto tempo fa. Non mi aspettavo di essere eletto all’unanimità dei voti. Sono convinto che faremo il bene di questo paese – afferma Mario Salatiello – Sono una persona determinata, onesta e chi mi conosce sa la mia morale. Io sarò il presidente di tutti. Mi impegno a far sì che le vostre idee vengano sempre rispettate. Sarò molto severo quando non si rispetteranno le regole del gioco perché voglio che i lavori vadano avanti nel segno della legalità. Questo è un comune di persone per bene – prosegue il nuovo Presidente – Sono orgoglioso di rappresentare sia la maggioranza e l’opposizione. Dobbiamo subito riscrivere il regolamento comunale, deliberato nel 1983, con un solo aggiornamento negli ultimi anni. E’ troppo vetusto e non in linea con lo statuto comunale”, conclude il suo intervento.

Preciso che non sono il nipote dell’ex Sindaco Giuseppe Salatiello e ringrazio Terranostra News e il direttore che mi hanno dato la possibilità di smentire questa notizia che stava circolando a mezzo stampa.