Arte, Bellenger: “Congratulazioni al neoeletto Renato Lori, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli”

l direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger si congratula con il prof. Renato Lori per l’elezione alla Direzione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli: “Faccio al nuovo direttore i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che metteremo in campo progetti comuni per offrire le giuste opportunità ai giovani talenti napoletani e per valorizzare al meglio l’arte e gli artisti in generale”.













