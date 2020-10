La nuova giunta a Villaricca e le speranze del sindaco

152 Visite

Nuova giunta a Villaricca, il sindaco torna alla carica con un post sulla sua pagina Facebook. Al netto dei toni alquanto ottimistici, per le future amministrazione (al momento) le quotazioni della stessa Punzo sembrano però in ribasso.

La nota del sindaco:

ADESSO PUNTIAMO A RACCOGLIERE I RISULTATI DI QUANTO PROGRAMMATO IN QUESTI ANNI DI RISANAMENTO, DI TAGLI E DI SACRIFICI

Ho nominato la nuova giunta. Ecco i nuovi assessori: Silvio Cacciapuoti, Giosué Di Marino, Luisa Di Rosa, Giuseppe Galdiero, Loredana Granata, e Francesco Maisto.

È stato un momento di confronto importante con i consiglieri comunali, con i partiti e con le civiche della coalizione di governo. Un momento per sviluppare anche un ragionamento, un’analisi su tutte le difficoltà che siamo riusciti ad affrontare, su quanto programmato e sui risultati che riusciremo a raccogliere da qui alla fine della consiliatura. Proprio così. Nonostante il dissesto finanziario, nonostante il risanamento, nonostante la pandemia che ha rallentato, per ovvie ragioni, tutte le procedure burocratiche, adesso iniziamo a raccogliere quanto programmato in questi anni. E come sempre vi aggiornerò opera su opera, intervento su intervento, cantiere su cantiere.

Nonostante ciò, verrà il momento di tirare le somme e dimostreremo cosa abbiamo fatto in una condizione oggettivamente complicata.

Non farò polemiche nonostante avrei tante cose da dire. Ma non mi interessa questo. A noi interessa completare il risanamento delle casse, continuare a raggiungere importanti obiettivi programmatici, proseguire nell’opera di apertura di cantieri programmati in questi anni e poi, a risanamento avvenuto, realizzare l’idea di città che abbiamo in mente. Un’idea ambiziosa di città.

Ho la fortuna di guidare una grande squadra, composta da soggetti preparati e di grande spessore professionale e umano; e, soprattutto, ho la fortuna di guidare una grande comunità di persone che hanno capito le difficoltà affrontate e mi hanno dimostrato vicinanza anche nei momenti più complicati. E non lo dimenticherò.

Grazie Villaricca, per l’affetto e per la stima dimostrata. I sacrifici di questi anni ed anche i disagi che siamo stati costretti ad affrontare, serviranno a realizzare una città migliore proiettata verso il salto di qualità. Da qui in avanti. Uniti. Insieme. #MariaRosaria #IlSindaco













