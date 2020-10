Covid Quarto, Sabino: “Oggi altri sette positivi, tra cui un alunno dell’Elsa Morante”

83 Visite

Altri 7 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid19.

Tra questi, anche un alunno dell’Elsa Morante non collegato al caso precedente.

Abbiamo attivato tutte le procedure di ricostruzione della catena di contatti, sentito i Dirigenti Scolastici che hanno già provveduto a contattare i genitori dei compagni di classe.

Anche in questo caso, come da protocollo, procederemo con la sanificazione dell’aula.

La scuola resterà aperta regolarmente.

Stiamo lavorando in sinergia con asl, medici di base e con i dirigenti scolastici proprio per questo: per tutelare la salute pubblica, ma anche per garantire il diritto allo studio di questi bambini.

La situazione è delicata e ognuno deve fare la propria parte con grande senso di responsabilità.

Indossiamo le mascherine e manteniamo la distanza di sicurezza.

