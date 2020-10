La voce del cittadino, Marano: “Illuminazione stradale inesistente da 2 giorni. A fare luce solo l’insegna della farmacia”

227 Visite

Di seguito la lettera di un nostro lettore:

“Gentile Direttore, gentilmente è possibile avvertire chi di dovere che in zona San Rocco Marano, altezza farmacia Borrelli, l’illuminazione stradale da due giorni è inesistente. A fare luce alla strada ci pensa soltanto l’insegna della farmacia aperta fino alle ore 22:00, dopodiché buio pesto con rischi di danni e incidenti. Non si conoscono le cause del disservizio. A chi dobbiamo rivolgerci?”

Grazie,

Rino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS