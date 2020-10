959 Visite

Ennesima rapina in città. In serata i banditi hanno fatto irruzioni nella farmacia Mascia di via Casalanno, a due passi da via Del Mare. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale Compagnia. Il bottino della rapina non è stato ancora quantificato. Nei giorni scorsi i rapinatori avevano fatto irruzione al distretto sanitario e al distributore di via Del Mare.













