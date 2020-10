Studenti positivi al Covid, sospese attività al campus universitario di San Giovanni

Ad essere colpita è l’Università Federico II, che ieri ha sospeso tutte le attività didattiche sulla scorta di quattro studenti risultati positivi al Covid-19. Per 14 giorni il complesso universitario di San Giovanni, che ospita i corsi di laurea della Scuola Politecnica e delle Scienze di base, e in particolare quelli in Ingegneria, attualmente erogati al 50 per cento in presenza e per il resto a distanza in sincrono, offrirà lezioni esclusivamente in modalità telematica e almeno fino al 27 ottobre. Da ieri lezioni a distanza anche a Scienze sociali nel centro storico, altra zona ad alto rischio, dove stavolta è una docente a essere positiva. Continuano i contagi anche tra gli studenti Erasmus: undici i casi accertati da domenica a oggi, per un totale di 105 positivi.