Villaricca-Mugnano-Calvizzano, droga su appuntamento: ecco i nomi degli arrestati

Le attività investigative poste in essere dalla stazione dei carabinieri di Villaricca hanno consentito di recuperare complessivamente circa un chilo e cinquecento grammi di hashish, marijuana e cocaina. In manette, ieri, sono finiti Saverio Palma, 48 anni, residente a Villaricca, Michele Palma, 35 anni, residente a Villaricca, Vittorio De Stasio, 46 anni di Villaricca, Domenico Mauriello, 62 anni, residente a Qualiano, Fabio Pellegrino, 39 anni, meglio noto come “Mellone”, residente a Villaricca, Gennaro Mauriello, 39 anni, alias “Zampano”, residente a Mugnano, Michele Mauriello, 35 anni, residente a Villaricca, Valentino Cece, 22 enne di Giugliano, Mariano Savanelli, 36 anni, residente a Calvizzano, Massimo Legorano, 44 anni, residente a Giugliano, Leopoldo Cecere, 53 anni, residente a Giugliano, Giovanni D’Anania, 33 anni, alias “Lo squalo”, residente a Villaricca, e l’albanese Roland Leshi, anch’egli domiciliato a Villaricca. Due le persone sfuggite per ora alla cattura (un italiano e un albanese), entrambi destinatari della misura degli arresti domiciliari.













