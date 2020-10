204 Visite

Secondo un articolo del New York Times, sempre più persone vogliono acquistare isole private: non più, o non solo, come un lusso da sfoggiare, quanto come mezzo, certamente non economico, per non ammalarsi. “Sono stati i due mesi più impegnativi che ho avuto in 22 anni di vendita di isole”, ha dichiarato a luglio Chris Krolow, amministratore delegato di Private Islands Inc.













