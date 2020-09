Marano, scuole aperte da domani

347 Visite

Il Sindaco e l’ Amministrazione del Comune di Marano, secondo quanto disposto dall’ordinanza regionale comunica che le scuole di ogni ordine e grado, saranno regolarmente aperte domani 24 settembre 2020.

Per le operazioni di sanificazione nelle scuole sede di seggio elettorale, si tranquillizza la comunità scolastica, in quanto , regolarmente svolte nella giornata di martedì dalle ore 19,00. La ditta impegnata nelle operazioni tecniche è in procinto di inviare le certificazioni di regolare esecuzione a tutte le scuole coinvolte.

A breve i saluti e l’augurio a tutte le scuole di ogni ordine e grado per affrontare questo anno scolastico 2020/21 .













