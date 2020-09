L’angolo del commercio. Daniele Maisto, a Marano l’Hair Stylist più “cool” della provincia

97 Visite

Daniele Maisto, 37 anni, è un Hair Stylist di successo, che ha deciso (ormai da anni) di radicare la sua attività nel comune di Marano. Il suo “angolo per la cura della persona”, come ama definirlo Daniele, si trova al centralissimo corso Europa. Daniele, autore di un libro, non è un barbiere nell’accezione più classica del termine, ma un Hair stylist a tutto tondo.

Per Daniele spesso, ed inconsapevolmente, tendiamo a cadere nelle mani di barbieri vecchio stampo e alle volte addirittura di autentici “tosa pecore”. Tagli antichi, sempre uguali e privi di qualsivoglia intuizione creativa.

Secondo Daniele, la cui clientela in costante aumento è senz’altro sinonimo di un’ autorevole testimonianza, esistono tre punti fondamentali, tre domande che chiunque dovrebbe porsi per valutare la qualità del proprio barbiere, la persona, cioè, nelle cui mani affidiamo un aspetto fondamentale della nostra vita: la bellezza e la cura dell’ immagine.

Come ci guardano gli altri?

Quante volte gli amici, la fidanzata o la moglie ci hanno fatto notare di essere sempre i medesimi da anni, sempre uguali a noi stessi e con la stessa immagine che con il tempo inizia a sbiadire, proprio come i metodi dei barbieri a cui ci affidiamo da anni? E quante volte, peggio ancora, mossi dalla voglia di rinnovamento, abbiamo tentato la strada del cambiamento peggiorando addirittura la situazione?

Tagli sbagliati ai quali alle volte occorrono mesi per porre rimedio. Quante frustrazioni!

Un onesto mestierante rimasto ancorato agli obsoleti metodi del passato non avrà mai a disposizione la professionalità e gli strumenti di chi ha ricevuto una formazione specifica e continui aggiornamenti, di chi ha creato un metodo innovativo e disegnato una strada nuova nel mondo della cura dell’immagine, di chi si aggiorna costantemente ed ha trasformato la cura di capelli e barba in un’autentica esperienza per il cliente.

Un Hair Stylist è al giorno d’oggi soprattutto un consulente d’immagine. Accoglie e conosce il cliente, sa proporgli un ventaglio di soluzioni in grado di cambiare in meglio il proprio aspetto, lo segue nel tempo suggerendogli gli accorgimenti per avere sempre un aspetto in linea con mode e tendenze del momento.

Un consulente d’immagine, infine, è in grado di risolvere i piccoli problemi di calvizie, alla cute, di forfora o capelli grassi che abitualmente affliggono molti.

L’innovativo sistema “Barber Treatment”, ideato dall’Hair Stylist Daniele Maisto nel suo centro a Marano, sta realmente cambiando la vita a tantissime persone, e ne sono testimonianza le centinaia di recensioni che compaiono su Google e Instagram.













