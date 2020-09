180 Visite

Vince, anzi stravince al primo turno Luigi Sarnataro. “E’ una vittoria strepitosa, un dato che va al di là di ogni più rosa aspettativa – commenta Sarnataro – sapevamo di essere forti, ma non ci aspettavamo un successo di queste proporzioni. Dedico la vittoria alla mia squadra e a chi ha creduto in me fin dall’inizio. Ho speso tutta la mia vita per il bene della comunità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS