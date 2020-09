“No agli sconti nei supermercati per i prodotti italiani”, ecco l’ultimo appello (delirio) della Bellanova

112 Visite

No agli sconti nella grande distribuzione. L’ultima crociata del governo vede protagonista Teresa Bellanova, ministra renziana delle politiche agricole. La quale, durante un incontro con le associazioni del settore a Torre del Lago, in Toscana, si è scagliata contro i supermercati, colpevoli, secondo lei, di «deprezzare» i prodotti made in Italy mettendoli sullo stesso piano di quelli che arrivano dall’estero. Insomma per la Bellanova bisogna dire addio alla politica delle grandi catene commerciali che in questo periodo di crisi per il coronavirus hanno praticato prezzi più bassi per venire incontro ai bisogni delle famiglie.













