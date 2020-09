Via Leopardi: un 19enne denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento

80 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Pirandello a due persone a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia e imboccato contromano via Leopardi per poi impattare contro l’auto di servizio e darsi alla fuga.

Gli agenti, poco dopo, hanno rintracciato il passeggero nei pressi di via Enrico Arlotta e l’hanno trovato in possesso di una bustina contenente marijuana.

F.C., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato e sanzionato per possesso di droga e per non essersi fermato all’alt.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS