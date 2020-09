Assembramenti in via Aniello Falcone: emesse sanzioni per inottemperanza alle misure anti Covid-19

146 Visite

Stanotte gli agenti del Commissariato Vomero e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Aniello Falcone per numerose segnalazioni di assembramenti in strada.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno visto numerose persone che sostavano all’esterno dei locali senza il rispetto del distanziamento sociale e senza utilizzare la mascherina. Gli agenti hanno sanzionato 4 persone per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 ed il gestore di un bar per aver somministrato una bevanda alcolica oltre l’orario consentito.

Inoltre, la Polizia Locale ha contestato numerose violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare dei veicoli.













