Di seguito la lettera di una lettrice.

“Gentile Direttore, ancora una volta Marano delude.

Ieri,al corso mediterraneo una bambina di 7 anni si è tagliata vicino a questo vetro camminando sul marciapiede. Accanto un paletto di ferro tagliato super pericoloso per anziani e bambini che ogni giorno passano quella strada. Zero pulizia, zero assistenza. E’ una vergogna”

Cordialmente,

Lucia













Commenti

