Marano, il Comune assegna ancora un appartamento in via Platone. L’iter seguito sempre più contorto

176 Visite

Il sindaco Visconti ha assegnato, con decreto sindacale numero 58, un altro appartamento ubicato in via Platone, al civico 10. Immobile comprensivo di due posti auto. L’appartamento è stato assegnato alla signora C.D.S., piazzata al 17 esimo posto nella graduatoria regionale inizialmente riservata agli alloggi popolari di via Piave, viale Duca D’Aosta e piazza Trieste e Trento. L’amministrazione Visconti, con una decisione non condivisa da tutti, ha invece ritenuto di dover assegnare gli immobili (abusivi) acquisiti al patrimonio dell’ente comunale. In precedenza sono stati assegnati altri appartamenti, sempre in via Platone, a persone che in graduatoria figurano anche al 60esimo e 70 esimo posto. Il criterio seguito, insomma, è piuttosto contorto, come sempre poco chiaro. Non si capisce un granché su quanti abbiano rifiutato o accettato. Non si capisce nulla, come sempre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS