Marano, ancora un caso di inciviltà: cittadino immortala proprietario di un cane che non raccoglie bisogni. “E’ da un anno che fa questo”

Di seguito la segnalazione di un lettore:

“Gentile Direttore, sono residente in via Casa Baiano e da circa un anno che mi imbatto in questo signore, proprietario di un cane che ogni mattina lascia il suo bel bisognino a pochi metri da casa mia, naturalmente senza raccogliere. Ho girato un video che voglio consegnare alle forze dell’ordine affinché il malcostume venga punito con le dovute sanzioni”.

Cordialmente,

Alberto













Commenti

