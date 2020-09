Dela, attacco in diretta a Kiss Kiss, radio ufficiale del club: “Siete provinciali, con voi non lavoro più”

121 Visite

L’intervista di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club, ha vissuto un momento a dir poco particolare quando il presidente, rientrando da una pausa pubblicitaria, ha battibeccato con Valter De Maggio lamentandosi della linea editoriale della radio.

“Poi magari chiediamo ai giornalisti e agli impiegati più importanti, ai creativi di Radio Kiss Kiss che mi ascoltano, di venire a lavorare per noi visto che la loro radio è una piccola radio provinciale che non ha mai voluto accettare di raccontare il Napoli sul piano nazionale“.

A questo punto De Maggio lo ha invitato a parlarne in privato. Ma, non contento, il patron azzurro ha continuato: “Che ne vuoi parlare in privato, figlio mio, io mi sono bello che rotto le palle”.

E ancora: “Sai perché? Perché questo è veramente un calcio di disistima in bocca ai napoletani. I napoletani sono protagonisti del mondo. Io ho 83 milioni di tifosi solo nel mondo occidentale e il tuo editore si ostina a fare una radio che non viene sentita nemmeno in Italia, abbi pazienza. Emergere”.

De Maggio gli ricorda che si sta svolgendo tutto in diretta. E il presidente: “Siamo in diretta e io dico basta, che con Radio Kiss Kiss non ci voglio più lavorare. E’ molto semplice. Per cui se ne facesse una ragione l’editore, questa è l’ultima mia intervista su Radio Kiss Kiss”.













