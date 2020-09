La Voce del cittadino, Marano: le sezioni A e B del liceo Segré rischiano di essere dirottate a Mugnano. Il Sindaco chiarisca

364 Visite

E’ giunta in redazione la lettera di Antonio, padre di uno studente del liceo Segrè di Marano.

Antonio, rappresenta che l’inizio dell’anno scolastico porterà disagi per alcuni studenti del liceo scientifico Segrè a causa del rifiuto dell’Amministrazione comunale, di effettuare lavori che potessero consentire l’ampliamento degli spazi disponibili per le sezioni con classi più numerose. Ciò avrebbe costretto la dirigente del liceo Segrè di dirottare alcune sezioni presso il plesso scolastico di Mugnano (si parla dell’intera sezione A e B) con disagi arrecati agli studenti già alle prese con i protocolli per l’impedimento della diffusione del Covid-19 nonché per le famiglie.

La lettera di Antonio si conclude con l’invito da parte del Sindaco ed assessore al ramo di fornire spiegazioni in merito all’adozione di soluzioni tese ad evitare questo esodo.













