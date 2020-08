Marano, rientrato dall’Ungheria da 14 giorni. “Sono ancora in attesa di risposte da parte dell’Asl per il tampone, è assurdo”

225 Visite

Era partito per l’Ungheria l’11 agosto e ha fatto rientro a Marano quattro giorni dopo. Da allora Augusto La Montagna, 39 anni, è in attesa di risposte da parte dell’Asl Napoli 2 nord alla quale si è rivolta, inviando svariate mail e mediante contatto telefonico, per avere informazioni circa le modalità di esecuzione del tampone.

“Sono già da dieci giorni ormai in quarantena volontaria domiciliare – spiega ilo 39 enne, partito per l’estero prima della pubblicazione dell’ordinanza regionale – e ho scritto tante volte all’Autorità sanitaria locale. Mi hanno risposto una sola volta, chiedendomi il numero di telefono. Da allora, e sono passati sei giorni, non mi hanno più ricontattato. Ho provato a telefonare, ma mi mettono in attesa e poi cade la linea. Non so più cosa fare – aggiunge Augusto – e non so più come giustificare la mia assenza al lavoro. E’ assurdo, mi sembra una cosa di una incompetenza unica”.













