Gentile direttore, segnalo questa grossa buca all’esterno del cimitero, sul lato che congiunge via Vallesana al panificio. E’ molto pericolosa, mi auguro che, attraverso il suo portale, la segnalazione giunga all’ufficio lavori pubblici del Comune.

Ignazio (Marano)

Anche in via Padreterno, aggiungiamo noi, la situazione non è cambiata. Speriamo non accada nulla di grave.

La Redazione













