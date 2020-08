A Pomigliano in scena il primo accordo Pd-5 Stelle: Del Mastro candidato sindaco

Sarà il docente Gianluca Del Mastro il candidato sindaco della coalizione M5S-Pd alle prossime comunali di Pomigliano d’Arco, città del ministro degli Esteri ed ex capo politico 5 Stelle, Luigi Di Maio. “Ieri notte i rappresentanti delle forze che compongono il nuovo laboratorio politico di Pomigliano hanno scelto Gianluca Del Mastro come candidato sindaco. Il mio passo indietro ne farà fare parecchi avanti alla mia città!”, commenta su Facebook Dario De Falco, braccio destro di Di Maio e membro dello staff del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

“Gianluca – scrive su Facebook De Falco – ha 46 anni è sposato ed è padre di due bambini. Attualmente è Professore di Papirologia presso l’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ (con un dottorato conseguito a Napoli e un Master sui Beni Culturali conseguito tra l’Italia e l’Olanda), Professore di Paleografia presso l’Università Federico II di Napoli (dove è stato ricercatore per vent’anni) e Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. È abilitato alla dirigenza di Istituti del CNR”.

“È il professore Gianluca Del Mastro il candidato sindaco della nostra coalizione. Un uomo di cultura, profondamente legato alla nostra terra, con spiccato impegno civile e sociale”, commenta su Facebook Eduardo Riccio, segretario del Pd di Pomigliano d’Arco. “A lui – prosegue Riccio – va il più sentito ringraziamento per aver accettato di guidare un progetto ambizioso, una scommessa entusiasmante per il futuro della nostra città e soprattutto il lavoro ed il sostegno di tutti noi, dell’intera comunità democratica, per affrontare con competenza, serietà e visione le prossime sfide che ci attendono”.