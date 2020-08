Regionali, da Marano un altro candidato: Palladino in campo con Fratelli d’Italia

213 Visite

Elezioni regionali, a Marano – salvo sorprese dell’ultim’ora – ci sarà un altro candidato. E’ Michele Palladino, vecchia conoscenza della politica locale. 50 anni, sposato, Palladino fu, nel 2013, candidato sindaco dell’Italia dei Valori e dell’intero centrosinistra.

La spuntò, tra non poche polemiche, contro Matteo Morra, esponente del Pd. Eletto in consiglio comunale, dopo qualche tempo aderì al Nuovo Centrodestra e diede sostegno alla giunta Liccardo, che nel 2016 uscì però di scena subito dopo l’arrivo di una commissione d’accesso agli atti. Palladino, maresciallo del gruppo interforze in servizio a Roma, non si candidò nel 2018 ma il suo nome, un annetto fa, fu accostato alla Lega. Non se ne fece nulla. Ora il cambio di rotta, con l’adesione a Fdi e la candidatura (95 per cento) alle Regionali.













