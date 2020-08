Scampia: spaccio di Ferragosto. Carabinieri arrestano pusher 41enne di Mugnano

151 Visite

Non si ferma lo spaccio a Scampia, anche durante la giornata di Ferragosto. E non si ferma anche l’attività dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella che ieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Carmine Orbinato, 41enne di Mugnano già noto.

Orbinato è stato osservato a lungo. Entrava ed usciva in continuazione da un box di Via Giuseppe Fava, all’interno del complesso popolare “SA1”. Il suo comportamento ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di controllare cosa stesse nascondendo.

41 bustine di marijuana e ben 23 dosi di hashish pronte per lo smercio, occolutate sopra un bidone della spazzatura e su di un muretto: questo il bilancio della perquisizione effettuata poco dopo che ha portato al sequestro anche di 130 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 41enne, finito in manette, è stato tradotto al carcere di Poggioreale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS