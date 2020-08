Via Tribunali: lite tra pizzaioli, uno accoltellato alla gamba, l’altro colpito alla testa da una pala

138 Visite

Rissa fra i titolari di due pizzerie al centro storico di Napoli: si feriscono a vicenda e finscono entrambi all’ospedale. Siamo i via dei Tribunali, ore 16:15 circa. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due esercenti hanno discusso per futili motivi e sono poi passati alle mani.

Durante la colluttazione, il padre del titolare della pizzeria “del Purgatorio” – 56enne – avrebbe colpito il titolare della pizzeria “Al Portico” – 58enne – con una coltellata alla gamba.

Il 58enne avrebbe invece colpito l’altro alla testa con una pala per pizza. Tutti e due sono stati portati all’ospedale Pellegrini.

L’accoltellato è in fase di medicazione, le lesioni sono comunque lievi.

L’uomo colpito con la pala per pizza se la caverà con 7 giornidi prognosi.

Indagini in corso dei Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro, per ricostruire l’esatta dinamica.