Elezioni in Campania, ultimo sondaggio: De Luca avanti, ma Caldoro tiene

Elezioni regionali, in Campania la partita sarebbe ancora aperta, anche se il governatore uscente, Vincenzo De Luca, con le sue oltre 15 liste dovrebbe fare il pieno elettorale. Stando al sondaggio Dire-Tecnè, De Luca si attesta su una percentuale che va dal 42,5 al 46,5 mentre il centrodestra con Stefano Caldoro sarebbe intorno al 40% (37-41).

Dal sondaggio per il Movimento 5 Stelle, in campo con la capogruppo in Consiglio Valeria Ciarambino, il gradimento sarebbe tra il 13 ed il 17%. Sotto il 3% gli altri. Il sondaggio, realizzato su un campione di 1.000 cittadini, è rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Campania, articolato per sesso, età, provincia ed ha avuto come estensione territoriale l’intera regione.













