La voce del cittadino. Marano e quella fontanina nel cimitero guasta da settimane. Lo sfogo: “Non sono buoni nemmeno a….”

Gentile direttore, come direbbe la buonanima di mio padre “questi non sono buoni neanche a….”. Al cimitero di via Vallesana, luogo in cui mi reco quasi tutti i giorni, noto cose che lasciano interdetti: una fontanella, quella in foto, sgorga acqua dalla mattina alla sera. Ogni tanto mi avvicino, provo a chiuderla, ma niente. Tutto intorno è uno stagno e le api sguazzano nel liquido. Ho chiesto ai custodi, mi hanno detto di aver riferito ai fontanieri. Ma niente, forse non interessa: forse interessano solo lavori più “consistenti”. Niente da fare anche per un’altra fontanina situata a pochi metri dalla cappella San Giuseppe. Un uomo che lavora nei paraggi mi ha detto: basterebbero due euro per ripararla. Un altro ha aggiunto: se si trattasse di una somma urgenza, correrebbero di corsa”. Io ho sottolineato: tra un po’ verranno a chiederci i voti per le regionali. Li aspetto, ma con la mazza da baseball….

Ciro (Marano)













