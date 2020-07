Berlusconi: “La sinistra usa contro Salvini la stessa arma che usò con me”

112 Visite

“ L’uso politico della giustizia è l’arma con la quale la sinistra vuole liberarsi dagli avversari “. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi ha commentato il verdetto dell’aula del Senato, che ieri ha dato il via libera per il processo a carico di Matteo Salvini, per la vicenda Open Arms.

Non è la prima volta che Matteo Salvini finisce nel mirino dei giudici. E questa volta, dopo i casi Diciotti e Gregoretti, è il turno della vicenda Open Arms, la nave dell’Ong spagnola, rimasta bloccata in mare lo scorso agosto, per 19 giorni, mentre a bordo c’erano oltre 160 migranti. Le accuse ai danni del leader della Lega sono gravi: si tratta di “ sequestro di persona plurimo aggravato e rifiuto di atti d’ufficio “. Ieri, dal Senato è arrivata l’approvazione per l’avvio del processo: l’aula si è espressa con 149 voti favorevoli e 141 contrari, che non sono stati sufficienti a salvare il leghista. “Non ho paura, non mi farò intimidire e non mi faranno tacere: ricordo che per tutti i parlamentari, presto o tardi, arriverà il giudizio degli elettori”, ha commentato Salvini, dopo aver appreso la decisione del Senato.













