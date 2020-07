TERRA DEI FUOCHI, AL VIA MAPPATURA AEREA. COSTA: AZIONI CONTRASTO ANCORA PIÙ EFFICACI

128 Visite

“Sono cominciate le attività di mappatura aerea della Terra dei Fuochi, con mezzi aerei dotati delle più sofisticate tecnologie messi in campo dalla Guardia di Finanza, che ringrazio per il proprio impegno costante”. Così in una nota il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“Operazioni programmate dall’incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi in Campania – continua Costa -, che rientrano nelle attività coordinate dalla Prefettura di Napoli, d’intesa con la Prefettura di Caserta, che ringrazio”.

Le attività vedono il mezzo aereo Piaggio Dp1 del Gruppo esplorazione aeromarittima della Guardia di Finanza di Pratica di Mare affiancare gli elicotteri del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli.

“Grazie a questi rilevamenti aerografici – aggiunge il Ministro – sarà possibile individuare in maniera ancora più precisa gli obiettivi su cui indirizzare le future azioni di contrasto a tutte quelle attività illecite che non abbiamo mai smesso di combattere, e che provocano danni inestimabili al territorio, oltre a costituire un grave pericolo per la salute pubblica”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS