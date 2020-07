Marano, l’estate bollente: tante zone ancora alle prese con disagi idrici, senza luce e senza linea telefonica

892 Visite

Senza acqua, come ogni estate. Oggi per un guasto a Chiaiano, in passato per l’inettitudine di qualche ufficio comunale e per i continui furti d’acqua o per la vetustà degli impianti. Molti altri senza linea telefonica. In centinaia, insomma, patiscono disagi a Marano. Le croniche problematiche idriche nella zona industriale e problemi anche in via Ranucci e in via Casaggiarrusso e in altri punti. In tanti, poi, senza linea telefonica a quanto pare per la distruzione (forse un sinistro) di una cabina telefonica nella zona di via Cupa del cane (nella foto). Per non parlare, poi, delle arterie al buio, senza luce da settimane o mesi. Il sindaco? E chi è?













