Guasto alla condotta, Mugnano e Marano senz’acqua in molte zone

Migliaia di residenti dei comuni di Marano e Mugnano sono alle prese con una gravissima crisi idrica. All’origine del problema, secondo quanto comunicato dal sindaco di Mugnano Sarnataro, un guasto alla condotta idrica in un punto del quartiere Chiaiano, limitrofo ai due territori, dove si sarebbe verificata una frana. Migliaia le segnalazioni ai vigili urbani e richieste di intervento all’azienda che cura la manutenzione della condotta. Si preannunciano tempi lunghi per la riparazione, almeno due o tre giorni secondo gli addetti ai lavori. I comuni dovranno attrezzarsi quindi per fronteggiare l’emergenza. Autobotti pare siano previste nella zona dello stadio comunale di Marano.

