Marano, La voce del cittadino: “Senza luce dal marzo del 2019. L’amministrazione comunale vola o dorme?”

Gentile direttore, con il perdurare della mancanza di elettricità pubblica (oramai dal 13 marzo 2019) per la caduta di in palo dovuto al forte vento, la zona (incrocio tra via Monte, via Casagiarrusso e via Padreterno) di notte diventa discarica a cielo aperto a causa degli incivili, con doppia beffa per gli abitanti della zona.

A) pericolo di essere investiti da incauti autonomisti o derubati da malintenzionati;

B) pagare salate canoni per lo smaltimento dei rifiuti e avere l’immondizia sotto casa giornalmente. Nel mentre Marano vola tanto in alto da far perdere la visione dei molteplici problemi che affliggono il territorio.

Michele Izzo













