Al via alla Champions Holidays e conferma Paestum come meta della prima edizione.

Accoglie l’iniziativa l’hotel Ariston che sarà al centro dell attenzione mediatica che una manifestazione simile può rappresentare.

Saranno giornate di Sport con il torneo di tennis tra vip e amministratori locali e imprenditori, e gli ospiti sono capitanati da Stefano Buttafuoco inviato RAI della vita in diretta.

Oltre il già citato Stefano Buttafuoco, gli ospiti saranno Ciccio Montervino ed calciatore del Napoli, Beppe Convertini presentatore RAI, Hoara Borselli volto di rete 4 e ospite fissa a Quarta repubblica, l’inviata mediaset nonché scrittrice Angela Camusso, il Volto mediaset e modella internazionale Mila Suarez, Josephine Alessio lady notizia di RAI news e RAI 1, I belli delle fiction Luca Capuano e Giorgia Whurt, l’imprenditore e personaggio TV del mondo della TISANOREICA Gianluca Mech, I giornalisti e autori televisivi Tommaso Martinelli e Luigi Milucci.

Non mancheranno all appello altri nomi tra i quali coloro che saranno il giorno 9 agosto al gran galà finale per la consegna dei Golden Stars che tra i premiati avrà Antonio Parlati neo direttore della RAI di Napoli, Peppe Iannicelli storico e simbolo dell’informazione di canale 21, Georgia Viero giornalista sportiva, Il dottor Carmine Papa, e gli imprenditori del settore alimentare Alfonso e Andrea Durzo del pastificio Graziano.

La musica sarà rappresentata da Caterina oliviero cantante calabra e da Vanessa Tyler Mini cantante di spessore internazionale e onnipresente agli eventi che contano.

La kermesse si terrà con il patrocinio del comune di Capaccio Paestum e della camera di commercio di Salerno.

Tanti volti dello spettacolo, TV, sport e giornalismo saranno a Paestum dal 7 al 10 agosto per la Champions Holidays una vacanza, relax organizzata da Ugo Autuori press agent campano.