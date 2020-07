Marano, guida senza casco e assicurazione: 23 mezzi sequestrati, fioccano multe

448 Visite

Ancora multe e sequestri nel comune di Marano. I carabinieri della locale compagnia sono tornati in azione, nelle zone della movida e del centro cittadino, durante l’ultimo fine settimana. I militari dell’Arma di via Nuvoletta hanno denunciato due persone, una per guida senza patente e un’altra perché munita di assicurazione falsa. Undici i giovani a bordo di scooter fermati perché privi di casco. Due le persone sanzionate per mancata revisione dell’autovettura e alla guida di mezzi sprovvisti di assicurazione. In cinque, invece, non avevano nemmeno conseguito il patentino e due erano bordo di motoveicoli già sottoposti a sequestro. I carabinieri hanno inoltre sequestrato ben 23 veicoli, tra auto e scooter, e comminato sanzioni per un importo pari a 65 mila euro.













