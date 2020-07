La voce del cittadino. Marano, via Padreterno e via San Rocco: ecco come siamo messi. E qualcuno ancora parla

305 Visite

Gentile direttore. Nell’esprimerle la mia solidarietà per quanto accaduto nello scorso consiglio comunale, ci tenevo ad evidenziare che mentre qualche consigliere gioca con i fondi ormai persi che erano destinati al comune di Marano, la città ormai versa in condizioni pietose. Ci sono buche ovunque, vegetazione incolta che ormai invade la sede stradale, servizio di spazzamento inesistente.

Se invece di offendere il lavoro onesto e veritiero di chi, come lei, denuncia solo cose vere si pensasse a contribuire alla rinascita di una città ormai devastata dall’incapacità, allora si che i consiglieri potrebbero parlare. Le allego di seguito la situazione in via Padreterno. Non solo i pedoni sono in difficoltà, ma anche le auto sono costrette ad invadere la corsia opposta per evitare le piante al centro strada…

Salvatore M. (Marano)

Ci scrivono anche da via San Rocco, per segnalare che il marciapiedi, adiacente al punto in cui fu riparata una perdita idrica, è ancora impraticabile e i residenti sono costretti a camminare in strada, in un punto molto pericoloso.

